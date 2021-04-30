В ночь 30 апреля в Самаре обрушилась стена расселенного дома № 7 по ул. Структурной. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Из-за обрушения ограничена подача газа в соседние многоквартирные дома (более двух домов).

Дом № 7 был признан аварийным в 2009 г., жильцы расселили в конце 2019 года. В 2020 г. прокурор Железнодорожного района в суде требовал, чтобы департамент управления имуществом Самары снес аварийное здание. Однако решение суда так и не было исполнено.

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Александр Диденко. Надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. Во время прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за снос дома и ограничение доступа к нему.