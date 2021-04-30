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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Эффективность процессов бурения и новые "зеленые" технологии обсудили на дискуссионном форуме НКНП в Самаре

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце апреля в Самаре состоялся дискуссионный форум по техническим и технологическим аспектам строительства скважин на Могутовском месторождении, собравший более 60 представителей 27 российских и международных нефтесервисных компаний. Организатором масштабного мероприятия стало управление строительства скважин "Нефтяной Компании "Новый Поток".

Фото: предоставлено ООО "Нефтяная Компания "Новый Поток"

Два дня живых, динамичных дискуссий прошли в формате тематических круглых столов.

Смелый подход

Об идее форума и особенностях нефтедобычи на территории с высоким уровнем экологических рисков мы побеседовали с генеральным директором ООО "Нефтяная Компания "Новый поток" (НКНП) Степаном Асауловым.

— Степан Григорьевич, что вас так привлекает в Бузулукском бору? Ведь добывать нефть вблизи территории национального парка гораздо дороже, чем в чистом поле.

— Это, конечно, так: работа в таких сложных условиях требует более дорогих технологий и материалов, выполнения массы ограничений экологического характера. Все это приводит к увеличению себестоимости нефтедобычи на 20-30%. Но подобных прецедентов в России и за рубежом немало.

— Организованный НКНП форум преследует определенные задачи?

— В этом году мы приступаем к выполнению второй части программы по бурению. На форуме рассчитываем совместными усилиями с коллегами подобрать технические решения реализации проекта в минимально возможные сроки, понимая прямую зависимость между скоростью и эффективностью буровиков и временем воздействия на территорию. Все предложения по эффективности, увеличению скорости бурения и завершению программы в наиболее короткие сроки будут серьезно рассматриваться и приветствоваться.

— У вас большое количество подрядчиков. Чем это вызвано?

— Этот тренд наметился в мире лет 15 назад, когда многие нефтяные компании перешли от работы "под ключ" с генеральным подрядчиком на работу по договорам с множеством узкоспециализированных сервисных компаний. В конечном счете так получается проще и дешевле. В нашем случае примерно в два раза.

— Не последнюю роль здесь, наверное, играет конкуренция?

— Мы собрали в Самаре как действующих, так и потенциальных подрядчиков. Цель — узнать, что нового в секторе Upstream, как работают коллеги, какие новейшие эффективные "зеленые" технологии могут предложить. В то же время использовали возможность рассказать о том, как скважины и инфраструктуру строят в НКНП, какие природоохранные мероприятия мы практикуем, как работает наша открытая и прозрачная система закупок. Такой обмен мнениями выгоден всем предприятиям сектора, он помогает формировать здоровую и добросовестную конкурентную среду.

Работать на скорость и качество

Дискуссии форума прошли по шести основным темам, среди которых — новая техника и наилучшие доступные технологии, преимущества цифровизации в геофизических и геолого-технологических методах исследования скважин, а также новые химические реагенты в буровых растворах.

Своими ожиданиями от организованной встречи делится организатор — начальник управления строительства скважин ООО "НКНП"

Юрий Робертович Шевалдин:

"Форум в Самаре организовали с целью поиска, привлечения и внедрения наилучших доступных практик и технологий при освоении месторождений. Основные риски, которые могут помешать эффективно и качественно, с существенным опережением плана, завершить бурение на Могутовском месторождении, нам известны по опыту строительства скважин на двух площадках Воронцовского месторождения. Рассчитываем выработать в процессе профессионального мозгового штурма рабочие алгоритмы.

Для того чтобы отслеживать инновации, критично необходимо поддерживать связь с отраслевой экосистемой. Требуется слаженная работа заказчика с сервисными подрядчиками, постоянные контакты с научно-исследовательскими организациями, чтобы совместными усилиями создавать доверительную рабочую среду, в которой обмен идеями и знаниями будет стоять на первом месте. Первый шаг мы сделали".

Под независимым экологическим контролем

НКНП совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу ведет ежемесячный контроль антропогенной нагрузки вблизи лицензионных участков компании.

Независимый мониторинг состояния атмосферного воздуха, ландшафтов и биоресурсов здесь проводят также Институт степи Уральского отделения РАН и районные органы государственного экологического надзора по Оренбургской области.

В конце 2020 г. НКНП завершила программу приведения в безопасное техническое и экологическое состояние аварийных скважин исторического фонда, бездействовавших с 1960-70 гг. и представлявших угрозу экосистеме Бузулукского бора. Результаты этих работ были проинспектированы депутатами Законодательно собрания Оренбургской области, муниципальными властями и дирекцией национального парка "Бузулукский бор" и получили высокую оценку.

Сверх лицензионных обязательств НКНП ликвидировала четыре оставшихся после нефтяников прошлого столетия шламовых хранилища глубиной до 3 м, где без должной гидроизоляции содержалась смесь грунта с нефтью. Более 1500 кубометров этой смеси вывезено за пределы Бузулукского бора для последующей утилизации.

На Воронцовском месторождении сформирована полностью герметичная система добычи. Бурение наклонно-направленных скважин ведется безамбарным методом. Все отходы ежедневно вывозятся с территории производственных площадок на специализированные полигоны для дальнейшей утилизации сертифицированным подрядчиком.

Количество кустовых площадок было сокращено с 4 до 2 с целью минимизировать объем вырубки. Две кустовых площадки занимают территорию менее 14 га. 9-километровый коридор коммуникаций сужен с 50 м (по первоначальному проекту) до 25 м. Такие проектные решения позволили сохранить 40 га лесного массива.

Объекты нефтедобычи вынесены за пределы лесного массива, на расстояние в 8,5 км от границ бора.

В июне 2021 г. компания приступает к строительству комплексного сборного пункта и напорного нефтепровода протяженностью 90 км. В 3-м квартале 2022 г. добытая нефть начнет поступать от КСП, расположенного в 4 км севернее пос. Твердилово Бузулукского района Оренбургской области к приемо-сдаточному пункту ПАО "Транснефть" в пос. Похвистнево Самарской области.

О прозрачной системе закупок nknp.com.ru/zakupki/.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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