Эффективность процессов бурения и новые "зеленые" технологии обсудили на дискуссионном форуме НКНП в Самаре

В конце апреля в Самаре состоялся дискуссионный форум по техническим и технологическим аспектам строительства скважин на Могутовском месторождении, собравший более 60 представителей 27 российских и международных нефтесервисных компаний. Организатором масштабного мероприятия стало управление строительства скважин "Нефтяной Компании "Новый Поток".

Два дня живых, динамичных дискуссий прошли в формате тематических круглых столов.

Смелый подход

Об идее форума и особенностях нефтедобычи на территории с высоким уровнем экологических рисков мы побеседовали с генеральным директором ООО "Нефтяная Компания "Новый поток" (НКНП) Степаном Асауловым.

— Степан Григорьевич, что вас так привлекает в Бузулукском бору? Ведь добывать нефть вблизи территории национального парка гораздо дороже, чем в чистом поле.

— Это, конечно, так: работа в таких сложных условиях требует более дорогих технологий и материалов, выполнения массы ограничений экологического характера. Все это приводит к увеличению себестоимости нефтедобычи на 20-30%. Но подобных прецедентов в России и за рубежом немало.

— Организованный НКНП форум преследует определенные задачи?

— В этом году мы приступаем к выполнению второй части программы по бурению. На форуме рассчитываем совместными усилиями с коллегами подобрать технические решения реализации проекта в минимально возможные сроки, понимая прямую зависимость между скоростью и эффективностью буровиков и временем воздействия на территорию. Все предложения по эффективности, увеличению скорости бурения и завершению программы в наиболее короткие сроки будут серьезно рассматриваться и приветствоваться.

— У вас большое количество подрядчиков. Чем это вызвано?

— Этот тренд наметился в мире лет 15 назад, когда многие нефтяные компании перешли от работы "под ключ" с генеральным подрядчиком на работу по договорам с множеством узкоспециализированных сервисных компаний. В конечном счете так получается проще и дешевле. В нашем случае примерно в два раза.

— Не последнюю роль здесь, наверное, играет конкуренция?

— Мы собрали в Самаре как действующих, так и потенциальных подрядчиков. Цель — узнать, что нового в секторе Upstream, как работают коллеги, какие новейшие эффективные "зеленые" технологии могут предложить. В то же время использовали возможность рассказать о том, как скважины и инфраструктуру строят в НКНП, какие природоохранные мероприятия мы практикуем, как работает наша открытая и прозрачная система закупок. Такой обмен мнениями выгоден всем предприятиям сектора, он помогает формировать здоровую и добросовестную конкурентную среду.

Работать на скорость и качество

Дискуссии форума прошли по шести основным темам, среди которых — новая техника и наилучшие доступные технологии, преимущества цифровизации в геофизических и геолого-технологических методах исследования скважин, а также новые химические реагенты в буровых растворах.

Своими ожиданиями от организованной встречи делится организатор — начальник управления строительства скважин ООО "НКНП"

Юрий Робертович Шевалдин:

"Форум в Самаре организовали с целью поиска, привлечения и внедрения наилучших доступных практик и технологий при освоении месторождений. Основные риски, которые могут помешать эффективно и качественно, с существенным опережением плана, завершить бурение на Могутовском месторождении, нам известны по опыту строительства скважин на двух площадках Воронцовского месторождения. Рассчитываем выработать в процессе профессионального мозгового штурма рабочие алгоритмы.

Для того чтобы отслеживать инновации, критично необходимо поддерживать связь с отраслевой экосистемой. Требуется слаженная работа заказчика с сервисными подрядчиками, постоянные контакты с научно-исследовательскими организациями, чтобы совместными усилиями создавать доверительную рабочую среду, в которой обмен идеями и знаниями будет стоять на первом месте. Первый шаг мы сделали".