StartupSamara приглашает на семинар о правилах финансового учета в компании

13 мая в 18:30 Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает предпринимателей в коворкинг Strelka Hall (ул. Вилоновская, 30) на бесплатный семинар по построению финансового учета в компании.
Семинар будет полезен стартапам и предпринимателям, у которых уже есть готовый продукт, бизнес-модель, продажи и желание выстроить системный учет финансов в компании.
Спикером станет профессиональный финансист, основатель и управляющий сети детских садов и клубов развития "Юла", сооснователь частной школы "Циркуль" Юлия Славецкая.
Участники разберут, когда и как нужно считать деньги в компании, какие группы расходов нужно обязательно учитывать при построении бизнеса. Спикер расскажет о методиках расчета чистой и операционной прибыли и даст алгоритм действий для составления финансовой документации.
Мероприятие бесплатное, обязательная регистрация по ссылке: startupsamara.ru/events/space-id-finance/.
Организаторами выступают Региональный центр инноваций StartupSamara и сообщество Space ID, при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Сообщество Space ID — это пространство, в котором ИТ-специалисты и предприниматели смогут определиться с тем, куда они хотят двигаться в современном цифровом мире, и получить поддержку на своем пути от других участников сообщества.
Последние комментарии
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