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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Принцип человекоцентричности должен стать определяющими в работе власти"

ТОЛЬЯТТИ. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 30 апреля провел в формате видеоконференцсвязи из ТГУ совещание по реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В совещании приняли участие главы министерств и муниципальных образований, активные общественники.

"Ключевой вопрос этой программы, главная ее идея — вместе с жителями конкретной улицы, поселка, города, района, двора обустраивать родную землю. Вместе с людьми. Обустраивать так, как видят, понимают, чувствуют люди, которые живут на этой конкретной территории", — подчеркнул губернатор.

С 2018 г., когда началась реализация национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области было благоустроено 477 общественных пространств и 1024 двора. При этом и в 2019 и 2020 годах регион перевыполнил первоначальные планы за счет экономии средств на конкурсных процедурах.

В 2021 г. в Самарской области только по нацпроекту запланировано благоустроить еще 295 дворов и 156 общественных территорий. Создание комфортной и безопасной среды для жизни — одна из национальных целей развития страны на ближайшие годы и важная часть Стратегии лидерства региона.

Программа благоустройства городских территорий зародилась в Самарской области и благодаря активности Дмитрия Азарова стала тиражироваться в других регионах, пока не оформилась в проект федерального значения. Об этом напомнил вступивший в должность главы Тольятти Николай Ренц.

"Дмитрий Игоревич, были председателем комитета по местному самоуправлению в Совете Федерации. Именно вы донесли до Правительства и до президента России мысль, что на эти цели, на благоустройство дворов и общественных пространств, стоит выделять федеральные средства. Никогда прежде этого не было. За это огромное спасибо", — поблагодарил губернатора глава Тольятти и выразил готовность в первую очередь работать над благоустройством тех территорий, в которых заинтересованы жители.

Губернатор напомнил, что 26 апреля на платформе 63.gorodsrega.ru началось голосование по проектам для благоустройства в 2022 году. Решить, какие общественные пространства нуждаются в обновлении, можно до 30 мая.

О важности общественного контроля за работами губернатор напомнил главам министерств и муниципальных образований. В пример глава региона привел Самару, где несколько лет назад работу выстроили недостаточно организованно: объекты благоустройства сдавали не в срок, выполняли работы некачественно. Сейчас Самара — лидеров, где делают пространство современным, комфортным и с учетом общественного запроса. Но есть муниципалитеты, где считают достаточным просто поставить лавочки и положить плитку. Губернатор подчеркнул, что такая работа не устраивает жителей.

"Принцип "ничего для нас без нас", принцип человекоцентричности должны стать определяющими в работе власти — муниципальной, региональной, федеральной. Такую установку дает и президент страны Владимир Владимирович Путин. В том числе в рамках Послания Совету Федерации, — напомнил Дмитрий Азаров. — Не нужно пытаться ничего делать для людей без учета их мнения. Невозможно осчастливить человека против его воли. Это точно приведет к ошибкам, к неэффективным решениям".

Во встрече приняли участие и представители общественности, волонтеры, руководители ТОСов, старшие по домам, инициаторы благоустройства территорий. Дмитрий Азаров поблагодарил их за активность и призвал оставаться неравнодушными к благоустройству.

Ирина Долгополова, волонтер акции взаимопомощи "Мы вместе", поблагодарила губернатора и поделилась идеей, как удержать творческую молодежь в Тольятти. По ее мнению, городу необходимо больше ярких, интересных общественных пространств, площадкок для саморазвития, велодорожек.
Губернатор поддержал идею и предложил сформулировать конкретные предложения и идеи преображений.

Общественный представитель АСИ Алла Тукмачева сообщила о желании инициативной группы участвовать в реконструкции набережной Тольятти. Дмитрий Азаров отметил, что уже обсудил с Николаем Ренцем важность совместной работы с жителями над реализацией проекта.

"Набережная должна жить спортивными, культурными событиями, она должна быть открыта для всех людей возрастов", — подчеркнул губернатор.

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Последние комментарии

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нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

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надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

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