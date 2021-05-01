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Общество

В связи с Днем Победы центр Самары будут перекрывать несколько дней

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в центре Самары ограничат движение 3 и с 7 по 10 мая.

Ограничение движения не коснется только спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машин с пропусками, утвержденными управлением МВД России по городу Самаре.

С 18:00 до 23:00 3 мая:

  • по ул. Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской;
  • по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;
  • по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.

С 23:01 3 мая до 23:59 9 мая:

  • по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской,
  • по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.

С 18:00 3 мая до 15:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до Красноармейской.

С 18:00 до 23:00 5 мая и с 8:00 до 13:00 7 мая:

  • по ул. Некрасовской от ул. Куйбышева до Молодогвардейской;       
  • по ул. Л Толстого от ул. Куйбышева до Молодогвардейской; 
  • по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до Ульяновской;  
  • по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской;
  • по ул. Шостаковича от Куйбышева до ул. Фрунзе;       
  • по ул. Вилоновской от  ул. Куйбышева до Галактионовской;
  • по ул. Куйбышева от Некрасовской до Вилоновской;
  • по ул. Фрунзе от Некрасовской до Вилоновской;
  • по ул. Чапаевской от Некрасовской до Красноармейской.

С 8:00 до 18:00 8 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Ярмарочной до ул. Маяковского.

С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая:

  • по ул. Высоцкого от Молодогвардейской до Галактионовской;
  • по ул. Некрасовской от Чапаевской до  Галактионовской;
  • по ул. Л. Толстого от Чапаевской до Галактионовской;
  • по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской;
  • по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до Галактионовской.

С 22:00 8 мая до 23:59 9 мая по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до Галактионовской.

С 6:00 до 15:00 9 мая:

  • по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;
  • по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;
  • по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;
  • по ул. Ульяновской от  Чапаевской до Галактионовской;
  • по Студенческому пер. от Чапаевской до Галактионовской;
  • по ул. Маяковского от Волжского проспекта до Галактионовской;
  • по ул. Полевой от Волжского проспекта до Галактионовской;
  • по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

    -по ул. Куйбышева от ул. Л Толстого до Вилоновской;
  • по Волжскому проспекту от Вилоновской до ул. Лесной;
  • по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул Осипенко;
  • по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до Вилоновской;
  • по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до Красноармейской;
  • по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой;
  • по ул. Галактионовской от Ленинградской до Ульяновской.

С 15:01 до 18:00 9 мая по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до Вилоновской.

С 12:00 до 16:00 9 мая по ул. Мичурина от Осипенко до ул. Челюскинцев.

С 13:00 9 мая до 01:00 10 мая:

  • по ул. Осипенко от ул. Лесной до Ново-Садовой;
  • по ул. Циолковского от Невской до ул. Осипенко;
  • по Волжскому проспекту от Полевой до ул. Лесной;
  • по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
  • по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.

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