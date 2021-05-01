В связи с Днем Победы центр Самары будут перекрывать несколько дней

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в центре Самары ограничат движение 3 и с 7 по 10 мая.
Ограничение движения не коснется только спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машин с пропусками, утвержденными управлением МВД России по городу Самаре.
С 18:00 до 23:00 3 мая:
- по ул. Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской;
- по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;
- по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.
С 23:01 3 мая до 23:59 9 мая:
- по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской,
- по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.
С 18:00 3 мая до 15:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до Красноармейской.
С 18:00 до 23:00 5 мая и с 8:00 до 13:00 7 мая:
- по ул. Некрасовской от ул. Куйбышева до Молодогвардейской;
- по ул. Л Толстого от ул. Куйбышева до Молодогвардейской;
- по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до Ульяновской;
- по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской;
- по ул. Шостаковича от Куйбышева до ул. Фрунзе;
- по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до Галактионовской;
- по ул. Куйбышева от Некрасовской до Вилоновской;
- по ул. Фрунзе от Некрасовской до Вилоновской;
- по ул. Чапаевской от Некрасовской до Красноармейской.
С 8:00 до 18:00 8 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Ярмарочной до ул. Маяковского.
С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая:
- по ул. Высоцкого от Молодогвардейской до Галактионовской;
- по ул. Некрасовской от Чапаевской до Галактионовской;
- по ул. Л. Толстого от Чапаевской до Галактионовской;
- по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской;
- по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до Галактионовской.
С 22:00 8 мая до 23:59 9 мая по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до Галактионовской.
С 6:00 до 15:00 9 мая:
- по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;
- по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;
- по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;
- по ул. Ульяновской от Чапаевской до Галактионовской;
- по Студенческому пер. от Чапаевской до Галактионовской;
- по ул. Маяковского от Волжского проспекта до Галактионовской;
- по ул. Полевой от Волжского проспекта до Галактионовской;
- по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;
-по ул. Куйбышева от ул. Л Толстого до Вилоновской;
- по Волжскому проспекту от Вилоновской до ул. Лесной;
- по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул Осипенко;
- по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до Вилоновской;
- по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до Красноармейской;
- по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой;
- по ул. Галактионовской от Ленинградской до Ульяновской.
С 15:01 до 18:00 9 мая по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до Вилоновской.
С 12:00 до 16:00 9 мая по ул. Мичурина от Осипенко до ул. Челюскинцев.
С 13:00 9 мая до 01:00 10 мая:
- по ул. Осипенко от ул. Лесной до Ново-Садовой;
- по ул. Циолковского от Невской до ул. Осипенко;
- по Волжскому проспекту от Полевой до ул. Лесной;
- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается