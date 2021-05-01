Дмитрий Азаров: "Обещаю поддерживать тех, кто сам что-то делает для своего двора и города"

Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти 30 апреля объехал территории Автозаводского района, по которым раньше к главе региона обращались жители.

Обещание приехать и вместе с жителями разобраться в проблемах губернатором было дано 19 апреля во время встречи с председателями ТОСов и многоквартирных домов района. Тогда, во время открытого диалога, жители района озвучили ряд острых вопросов, которые предыдущие власти города не решали годами.

Дмитрий Азаров дал слово, что вместе с избранным главой города Николаем Ренцем на месте разберется в проблемах и найдет пути их решения. Одна из таких территорий — сквер семейного отдыха на бульваре Татищева. О проблеме во время встречи 19 апреля заявила председатель ТОС 19-го квартала Тольятти Нина Луценко. Три года назад жители домов на условиях софинансирования по программе "СОдействие" сделали во дворе детскую спортплощадку. Но качество работ признано неудовлетворительным. Соседи постоянно интересуются как их средства были израсходованы.

Губернатор поставил задачу подрядчику по гарантии устранить недоделки до ноября, в противном случае будет подан иск в суд.

По просьбе Нины Луценко также обсудили проблему обустройства всего бульвара Татищева, названного в честь основателя города. Когда-то был готовый проект, но документация отсутствует. Тем временем на участках, где должны проходить работы, появились новые строения, магазины, киоски. Дмитрий Азаров поручил главе города вернуться к теме и подготовить документацию по необходимы работам.

Около бульвара Курчатова четыре года назад отремонтировали внутриквартальный проезд, но здесь обнаружили изъяны. Кроме того, подрядчик не справился с ливневкой. Дмитрий Азаров дал поручение уже в этом году восстановить дорогу, а подрядчик обязан решить вопросы с ливневой канализацией.

Помимо этого, капитально отремонтируют территорию около Юбилейной, 7.Также Николаю Ренцу поручено восстановить проезд от улицы Свердлова до домов 48 и 52. Еще одна задача — обеспечить бесперебойное освещение детских площадок.

В 15-м квартале — на улице Ворошилова, 19 — в прошлом году по "Содействию" построили детский городок. Председатель ТОС-15 Нина Болканская пояснила Дмитрию Азарову, что жители хотят сделать территорию образцовой. И сообщила, что рядом горожане решили восстановить по программе старую спортплощадку. По мнению самых юных жителей, здесь хорошо будет сделать уличные тренажеры и разбить небольшой сквер.

"Всегда буду поддерживать тех, кто что-то делает, не сидит сложа руки, — ответил Нине Болканской губернатор. — И благодарю руководителей территориальных органов самоуправления, старших по домам, за то, что вы взялись за эту очень важную, порой неблагодарную, работу".