Волейболист "Новы" Денис Шенкель призвал спортсменов привиться от коронавируса

Игрок волейбольного клуба Самарской области "Нова" Денис Шенкель сделал прививку от коронавируса и рассказал, что думает о вакцинации.
"Если я приду на тренировку, допустим, заболевшим коронавирусом, заражу другого — он третьего. И получится, что у нас вся команда заболеет из-за одного человека. Я сказал, что хочу сделать прививку от коронавируса, жена поддержала и сказала, что сделает тоже. Не хотелось бы принести эту заразу домой жене и грудному ребенку. Хочется, чтобы все спортсмены последовали этому примеру", - рассказал игрок.
Примеру Дениса Шенкеля уже последовали и другие члены команды. Волейболисты прошли медосмотр в новокуйбышевской больнице и вакцинировались одними из первых среди спортсменов Самарской области.
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