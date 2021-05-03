16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волейболист "Новы" Денис Шенкель призвал спортсменов привиться от коронавируса В Самарской области за последние сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом Жители Самарской области поддержали идею "Бессмертного полка онлайн" В начале недели синоптики обещают до +26°C COVID-19 за сутки: 10 смертей и 150 заболевших

Общество

Волейболист "Новы" Денис Шенкель призвал спортсменов привиться от коронавируса

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Игрок волейбольного клуба Самарской области "Нова" Денис Шенкель сделал прививку от коронавируса и рассказал, что думает о вакцинации.

"Если я приду на тренировку, допустим, заболевшим коронавирусом, заражу другого — он третьего. И получится, что у нас вся команда заболеет из-за одного человека. Я сказал, что хочу сделать прививку от коронавируса, жена поддержала и сказала, что сделает тоже. Не хотелось бы принести эту заразу домой жене и грудному ребенку. Хочется, чтобы все спортсмены последовали этому примеру", - рассказал игрок.

Примеру Дениса Шенкеля уже последовали и другие члены команды. Волейболисты прошли медосмотр в новокуйбышевской больнице и вакцинировались одними из первых среди спортсменов Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Андрей Куропаткин 29 апреля 2021 05:26 Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6