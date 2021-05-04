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У клиентов УК "Открытие" появилась возможность обменять паи ПИФов онлайн в интернет-банке

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты банка "Открытие" теперь могут обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФов) Управляющей компании "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") через интернет-банк. Обмен происходит между всеми открытыми фондами из продуктовой линейки УК "Открытие" дистанционно и бесплатно.

При обмене срок владения паями не прерывается, поэтому в течение трех лет можно менять инвестиционные стратегии и законно избежать уплаты налогов. Напомним, при владении паями в течение трех лет и дольше доход освобождается от налогов (если не превышает 3 млн в год).Обмены происходят

в течение двух рабочих дней. Кроме интернет-банка возможность совершения операции сохраняется в личном кабинете на сайте УК "Открытие" и в офисах агентов.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие":

"С течением времени интересы и пожелания инвестора могут меняться, поэтому совершенно необязательно, что он всегда будет придерживаться выбранной изначально стратегии. Если сначала инвестор был не готов к серьезному риску и выбрал ПИФ с консервативной моделью инвестирования, он должен иметь возможность перейти на рискованный, но более доходный или сбалансированный вариант. Это справедливо и в обратном случае. Механизм обмена паев в интернет-банке был запущен для того, чтобы клиент в любой момент мог поменять инвестиционную стратегию быстро и абсолютно бесплатно в зависимости от текущих запросов".

Паевые фонды — простой и доступный способ вложения средств в ценные бумаги с помощью профессиональных управляющих с потенциальным доходом выше, чем по вкладам. Клиентам УК "Открытие" не требуется специальных знаний и временных затрат, необходимо лишь выбрать стратегию, подходящую по уровню риска, потенциальной доходности и валюте портфеля: на рынках акций — "Открытие — Акции" (рубли) и "Открытие — Лидеры инноваций" (доллары США), на рынках облигаций — "Открытие — Облигации" (рубли) и "Открытие — Еврооблигации" (доллары США), либо смешанные портфели — "Открытие — Сбалансированный" (рубли) и "Открытие — Глобальные инвестиции" (доллары США). Также клиент может выбрать ОПИФ "Открытие — Золото".

Минимальный порог вложений в ПИФы УК "Открытие" составляет 1000 рублей. При этом инвестировать онлайн выгоднее, чем в отделениях: при подаче заявки на инвестирование через личный кабинет Управляющей компании отменена комиссия за вход (надбавка). Ознакомиться с продуктами компании можно по ссылке.

Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 7 открытых ПИФов, 1 БПИФ и 6 закрытых ПИФов, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ).

Компания стала победителем в номинациях "Управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2019 г. и "Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов" за 2018 г. Активы под управлением на 31.12.2020 г. — более 279 млрд рублей.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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