В Новокуйбышевске началась реконструкция очистных сооружений

В Новокуйбышевске Самарской области в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" начали реконструкцию очистных сооружений.

Комплекс функционирует более 35 лет и уже устарел. Благодаря нацпроекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, на объекте уже начались работы.

В ближайшие полтора года планируют: реконструировать трехсекционный аэротенок с внедрением современных технологий, воздуходувную станцию, энергоэффективные воздуходувные агрегаты с возможностью регулирования подачи воздуха; заменить существующую горизонтальную двухсекционную песколовку на новую; построить блок доочистки и сооружений реагентного удаления фосфора.

После реконструкции значительно снизится объем недостаточно очищенных сточных вод, которые сбрасывают в ерик Кривуша, относящийся к объектам высшей рыбохозяйственной категории. В результате показатели азота и фосфора в сбрасываемых сточных водах снизятся в 2,4 раза.

"Благодаря новому проекту мы на выходе будем иметь воду еще чище, она будет соответствовать всем современным требованиям. Реконструкция будет проводиться поэтапно без остановки непрерывного производства очистки поступающих на очистные сооружения стоков", - поясняет директор оператора очистных сооружений Екатерина Пендюхова.

В Самарской области в 2021 г. стартует модернизация, реконструкция и строительство восьми очистных сооружений: в с. Солнечная Поляна (Жигулевск), в Новокуйбышевске, в Похвистневе, в пос. Новокашпирский (Сызрань), в Отрадном, в Нефтегорске, в пос. Лебедь и пос. Усть-Кинельский (Кинель).

Общая стоимость реализации этих восьми проектов составляет более 3,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию всех объектов позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 19057 тыс. куб. м в год.

Глава региона Дмитрий Азаров обязал городские власти и профильные министерства отслеживать сроки и качество работ и отметил, что вопросы экологии и оздоровления Волги - в числе самых острых и волнующих для жителей Самарской области и всей страны.

Всего до 2024 г. в регионе реконструируют и построят 29 очистных сооружений. Это позволит значительно уменьшить негативное воздействие на Волгу. Внимание к вопросам экологии - одна из важнейших составляющих стратегии лидерства региона.