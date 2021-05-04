Из-за паводка на полуострове Копылово подтопило дачные участки

Во вторник, 4 мая, в Самарской области остается подтопленным один низководный мост в районе с. Бобровка Кинельского района. Уровень воды над дорожным полотном составляет 10 см. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Из-за подъема уровня воды в Волге подтоплено 34 дачных участка на полуострове Копылово в Тольятти (29 участков в дачном массиве "Вишенка", пять участков в дачном массиве "Гидромеханизатор"). По состоянию на 6:00 4 мая высота уровня воды составляет 25 см.

По данным МЧС, жизнедеятельность населения не нарушена, пострадавших нет, эвакуация не требуется.

На 4 мая прогнозируется подтопление еще 32 дачных участков в СНТ "Вишенка" и "Гидромеханизатор".

В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС уровни воды у Самара прогнозируются в пределах 31,70 — 32,20 мБс. Объем сбросов до 5 мая составит 25 тыс. куб.м/с. С 6 мая планируют ежедневно уменьшать сброс. Уровень воды у Самары составляет 31,86 мБС.