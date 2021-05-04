Из-за паводка на полуострове Копылово подтопило дачные участки

Во вторник, 4 мая, в Самарской области остается подтопленным один низководный мост в районе с. Бобровка Кинельского района. Уровень воды над дорожным полотном составляет 10 см. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Из-за подъема уровня воды в Волге подтоплено 34 дачных участка на полуострове Копылово в Тольятти (29 участков в дачном массиве "Вишенка", пять участков в дачном массиве "Гидромеханизатор"). По состоянию на 6:00 4 мая высота уровня воды составляет 25 см.
По данным МЧС, жизнедеятельность населения не нарушена, пострадавших нет, эвакуация не требуется.
На 4 мая прогнозируется подтопление еще 32 дачных участков в СНТ "Вишенка" и "Гидромеханизатор".
В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС уровни воды у Самара прогнозируются в пределах 31,70 — 32,20 мБс. Объем сбросов до 5 мая составит 25 тыс. куб.м/с. С 6 мая планируют ежедневно уменьшать сброс. Уровень воды у Самары составляет 31,86 мБС.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".