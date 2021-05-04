В Самаре будут судить 21 участника наркоторгового ОПС

В Кировский районный суд Самары направили в Кировский районный суд г. Самары уголовное дело 21 участника наркоторгового ОПС, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в июне 2015 г. житель Самары создал организованное преступное сообщество. Члены организации прятали наркотики в тайниках, координаты которых отправляли покупателям. Также члены ОПС легализовали свыше 35 млн рублей.
Правоохранители пресекли деятельность наркоторговцев в апреле 2019 года.
В зависимости от роли фигурантов дела обвиняют в 32 преступленях по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах"), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере"), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация денег в особо крупном размере").
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.