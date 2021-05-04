16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре будут судить 21 участника наркоторгового ОПС Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело Задержан подозреваемый в нападении на самарского подростка в лифте В Самаре по факту нападения на подростка в лифте возбудили уголовное дело В Самаре сотрудника ФНС подозревают во взятке

Преступления Происшествия

В Самаре будут судить 21 участника наркоторгового ОПС

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кировский районный суд Самары направили в Кировский районный суд г. Самары уголовное дело 21 участника наркоторгового ОПС, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2015 г. житель Самары создал организованное преступное сообщество. Члены организации прятали наркотики в тайниках, координаты которых отправляли покупателям. Также члены ОПС легализовали свыше 35 млн рублей.

Правоохранители пресекли деятельность наркоторговцев в апреле 2019 года.

В зависимости от роли фигурантов дела обвиняют в 32 преступленях по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах"), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере"), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация денег в особо крупном размере").

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Догадина 15 апреля 2021 19:34 В Самаре в подростка стреляли из пневматики

Мальчику 13 лет!

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Марина Землянская 26 сентября 2018 05:39 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!

Ксения Кузнецова 26 сентября 2018 04:35 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6