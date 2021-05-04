В Самаре будут судить 21 участника наркоторгового ОПС

В Кировский районный суд Самары направили в Кировский районный суд г. Самары уголовное дело 21 участника наркоторгового ОПС, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2015 г. житель Самары создал организованное преступное сообщество. Члены организации прятали наркотики в тайниках, координаты которых отправляли покупателям. Также члены ОПС легализовали свыше 35 млн рублей.

Правоохранители пресекли деятельность наркоторговцев в апреле 2019 года.

В зависимости от роли фигурантов дела обвиняют в 32 преступленях по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах"), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере"), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация денег в особо крупном размере").