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Дорожное строительство Транспорт и связь

Мост через Волгу около Климовки готов на 20%

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае — июне 2021 г. проведут две первые стартовые надвижки пролетов моста через Волгу около с. Климовка Самарской области. Мост протяженностью 3,7 км, а также дорогу в обход Тольятти строят в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сейчас уже возведены все береговые опоры. На левом берегу Волги, на 26 опоре собрали торец пролетного строения и аванбек, в полной готовности 25 опора. В форсированном режиме идут работы по сооружению 24 опоры — она будет следующей в этапе надвижки на этой стороне реки. На правом берегу полностью возведены три опоры.

Сборку пролетов ведут по разным схемам. С левой стороны собирают полный пролет на стапеле, а с правой, в с. Климовка, монтируют вне границ стапеля. Собранные пролеты подвозят спецтранспортом к стапелю и укрупняют блоками в поперечном сечении. В итоге набирается длина пролетного строения, необходимая для заезда на следующую опору.

Схема моста — расстояния между центрами опорных частей пролктных строений тоже разная. От 100 до 150 м, несколько пролетов будут судоходными и составят по 150 метров.

"Мы увидим, как пролет выдвинулся пока что на берегу на полную длину пролетного строения. Это будет первые 100 м, с 26 на 25 опору. Технология сооружения — монтаж пролетных строений с двух сторон. Надвигать будем в центр. 13 опора стыковочная. В определенный момент два пролетных строения соединятся", — пояснил управляющий проектом Дмитрий Кондаков.

На объекте задействовано более тысячи человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь. Работы приостанавливались только в акватории на время ледохода в марте. До этого момента в русле Волги успели соорудить четыре свайных основания под опоры, еще девять опор в разной степени готовности. Всего должны возвести 26 опор и выполнить надвижку 25 пролетных строений.

"Одна из самых больших строек в составе маршрута "Европа — Западный Китай" — наш стокилометровый участок, который пройдет по территории Самарской области, и строительство автомагистрали Москва-Казань, М-12. Это две самые масштабные стройки на сегодня в Российской Федерации. Строительная готовность объекта уже составляет 20%. Наши коллеги хорошо продвинулись на строительстве автомобильной дороги. По данным на апрель, из 88 км дороги, на 20 — уже готово земполотно. К концу мая рассчитываем локально выйти с асфальтом", — рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Отметим, на территории Самарской области, от границы с Ульяновской областью до границы с Саратовской областью, через реку Волга моста нет.

Право на строительство трассы и моста через Волгу Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами. Изначально планировалось, что трасса пройдет по территории соседнего субъекта РФ. Однако губернатору Дмитрию Азарову удалось убедить руководство страны, что новую трассу необходимо проложить через нашу область. Проект включили в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированный президентом страны Владимиром Путиным.

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