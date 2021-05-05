Мост через Волгу около Климовки готов на 20%

В мае — июне 2021 г. проведут две первые стартовые надвижки пролетов моста через Волгу около с. Климовка Самарской области. Мост протяженностью 3,7 км, а также дорогу в обход Тольятти строят в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.
Сейчас уже возведены все береговые опоры. На левом берегу Волги, на 26 опоре собрали торец пролетного строения и аванбек, в полной готовности 25 опора. В форсированном режиме идут работы по сооружению 24 опоры — она будет следующей в этапе надвижки на этой стороне реки. На правом берегу полностью возведены три опоры.
Сборку пролетов ведут по разным схемам. С левой стороны собирают полный пролет на стапеле, а с правой, в с. Климовка, монтируют вне границ стапеля. Собранные пролеты подвозят спецтранспортом к стапелю и укрупняют блоками в поперечном сечении. В итоге набирается длина пролетного строения, необходимая для заезда на следующую опору.
Схема моста — расстояния между центрами опорных частей пролктных строений тоже разная. От 100 до 150 м, несколько пролетов будут судоходными и составят по 150 метров.
"Мы увидим, как пролет выдвинулся пока что на берегу на полную длину пролетного строения. Это будет первые 100 м, с 26 на 25 опору. Технология сооружения — монтаж пролетных строений с двух сторон. Надвигать будем в центр. 13 опора стыковочная. В определенный момент два пролетных строения соединятся", — пояснил управляющий проектом Дмитрий Кондаков.
На объекте задействовано более тысячи человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь. Работы приостанавливались только в акватории на время ледохода в марте. До этого момента в русле Волги успели соорудить четыре свайных основания под опоры, еще девять опор в разной степени готовности. Всего должны возвести 26 опор и выполнить надвижку 25 пролетных строений.
"Одна из самых больших строек в составе маршрута "Европа — Западный Китай" — наш стокилометровый участок, который пройдет по территории Самарской области, и строительство автомагистрали Москва-Казань, М-12. Это две самые масштабные стройки на сегодня в Российской Федерации. Строительная готовность объекта уже составляет 20%. Наши коллеги хорошо продвинулись на строительстве автомобильной дороги. По данным на апрель, из 88 км дороги, на 20 — уже готово земполотно. К концу мая рассчитываем локально выйти с асфальтом", — рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Отметим, на территории Самарской области, от границы с Ульяновской областью до границы с Саратовской областью, через реку Волга моста нет.
Право на строительство трассы и моста через Волгу Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами. Изначально планировалось, что трасса пройдет по территории соседнего субъекта РФ. Однако губернатору Дмитрию Азарову удалось убедить руководство страны, что новую трассу необходимо проложить через нашу область. Проект включили в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированный президентом страны Владимиром Путиным.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.