Самарчанка получила условный срок за серию мошенничеств в "Одноклассниках"

Куйбышевский райсуд Самары рассмотрел уголовное дело 40-летней местной жительницы, которую обвиняли восьми мошенничествах, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, женщина разместила на своей странице в соцсети "Одноклассники" информацию о помощи в оформлении кредитов по низкой процентной ставке. Сама она не работала в какой-либо кредитной организации.

Самарчанка рассказывала просила у заинтересовавшихся пользователей фотографии паспорта и банковских карт. После этого под различными предлогами (страховой взнос, "чистка" кредитной истории и другие) она просила перечислить от 1,5 до 3 тыс. рублей. Жертвы по несколько раз переводили средства на счет, оформленный на несовершеннолетнюю дочь мошенницы. После получения денег женщина, официально работающая продавцом в магазине посуды, переставала выходить на связь.

Пострадали от действий злоумышленницы жители Московской, Костромской, Оренбургской областей, Красноярского края и республики Башкортостан. Ущерб составил около 48,5 тыс. рублей.

В суде женщина полностью признала вину и просила рассмотреть дело в особом порядке. В итоге ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.