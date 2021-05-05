Самарчанка получила условный срок за серию мошенничеств в "Одноклассниках"

Куйбышевский райсуд Самары рассмотрел уголовное дело 40-летней местной жительницы, которую обвиняли восьми мошенничествах, сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, женщина разместила на своей странице в соцсети "Одноклассники" информацию о помощи в оформлении кредитов по низкой процентной ставке. Сама она не работала в какой-либо кредитной организации.
Самарчанка рассказывала просила у заинтересовавшихся пользователей фотографии паспорта и банковских карт. После этого под различными предлогами (страховой взнос, "чистка" кредитной истории и другие) она просила перечислить от 1,5 до 3 тыс. рублей. Жертвы по несколько раз переводили средства на счет, оформленный на несовершеннолетнюю дочь мошенницы. После получения денег женщина, официально работающая продавцом в магазине посуды, переставала выходить на связь.
Пострадали от действий злоумышленницы жители Московской, Костромской, Оренбургской областей, Красноярского края и республики Башкортостан. Ущерб составил около 48,5 тыс. рублей.
В суде женщина полностью признала вину и просила рассмотреть дело в особом порядке. В итоге ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.