Банк "Открытие" финансирует строительство жилого комплекса класса "делюкс" "KM Residence Prime"

Банк "Открытие" заключил с группой компаний "Каркас Монолит" соглашение о проектном финансировании с использованием счетов эскроу. В рамках сделки компания получит кредитные средства в размере 1,1 млрд рублей для строительства ЖК "KM Residence Prime" — нового статусного объекта в центре Нижнего Новгорода.

Комплекс включает в себя всего 147 уникальных резиденций. На первом этаже респекатбельного дома будут размещены коммерческие помещения. На закрытой территории комплекса предусмотрены двухуровневый подземный паркинг и собственная набережная. Уникальная радиусная форма и расположение объекта обеспечивают владельцам каждой резиденции возможность наслаждаться живописными видами на стрелку Оки и Волги. При строительстве и отделке применяются самые современные технологии и материалы, которые обеспечивают безопасность, уют и комфорт всем резидентам и их гостям. Строительство начнется во II квартале 2021 года, сдача в эксплуатацию запланирована на I квартал 2023 года.

"Наши клиенты — чрезвычайно взыскательные люди. Мы стараемся, чтобы ни у одного из них не возникало сомнений, что он для нас самый важный. Мы развиваем внутреннюю культуру гостеприимства, стараемся обеспечить исключительный сервис и дарить чувство безопасности каждому нашему клиенту. Уверены, что сотрудничество с банком "Открытие" — это еще один шаг в сторону безупречного клиентского сервиса", — подчеркнула руководитель отдела продаж группы компаний "Каркас Монолит" Кира Прописнова.

"Мы рады началу сотрудничества с одним из ведущих застройщиков города и региона. Проект, безусловно, будет успешным и выгодным для всех его участников. Кроме этого, наша совместная работа поможет уменьшить дефицит предложения на нижегородском рынке жилья класса "делюкс" и расширит возможности выбора недвижимости для разных категорий граждан и бизнеса", — отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.