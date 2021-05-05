Самарцы, прошедшие вакцинацию 6 мая, смогут получить в подарок билеты на матч "Крыльев Советов"

В четверг, 6 мая, жители Самарской области смогут получить в подарок билеты на последний домашний матч "Крыльев Советов" в рамках 41 тура ФНЛ.

Жители Самарской области, прошедшие вакцинацию против коронавируса в двух стационарных прививочных пунктах Самары, получат пригласительный билет на матч "Крылья Советов" - "Краснодар-2", который состоится 8 мая в 15:00.

Этот матч станет последним для Сергея Корниленко - легенды "Крыльев", спортивного директора и одного из лучших бомбардиров в истории команды, в котором он выйдет на поле в качестве игрока.

Сделать прививку 6 мая и получить пригласительный билет можно в Самаре по адресам:

- ул. Строителей, 35 (оформление и осмотр врача - кабинет 117а; прививочный кабинет №313),

- пр. К.Маркса, 478 (оформление - кабинет №3, осмотр врача - кабинет №4, прививочный кабинет - №5).

Пункты работают с 8:00 до 24:00. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.