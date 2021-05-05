В Самарской области экс-полицейского обвиняют во взяточничестве

Прокуратура Волжского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки.

По версии предварительного расследования, весной 2021 г. дознаватель ОНД и профилактической работы требовал с мужчины 20 тыс. руб., обещая не принимать меры по обращению о нарушении правил пожарной безопасности на базе строительных материалов.

Правоохранителя задержали в марте 2021 г. при получении незаконного вознаграждения.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения.