Две самарские команды КВН вышли в полуфинал лиги "Детский КВН - шоу талантов"

Команда КВН "Перспектива" (самарская гимназия "Перспектива") и команда "Ля Рошель" (самарская гимназия № 3) накануне сыграли в Москве и вырвались в полуфинал телевизионной лиги "Детский КВН-шоу талантов" на СТС. Об этом сообщил руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.
С прошлого года на телеканале СТС выходит новая программа: Телевизионная лига "Детский КВН-шоу талантов".
По итогам отборочного этапа 1/8 финала, в котором было более 500 команд, в ¼ финала вышло 32 школьные команды со всей страны, в том числе две самарские — "Ля Рошель" и "Перспектива".
А накануне определились полуфиналисты. Полуфиналы состоятся в сентябре 2021 года.
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