Тольяттинская спортсменка с напарницей из Сибири покорила Арктику на кайтах

Девять дней в пути, 750 пройденных километров, экстрим и происшествия – тольяттинская спортсменка Евгения Котлярова вместе с напарницей из Сибири покорила Заполярье и в интервью "Вести. Новосибирск" рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться.
Евгения Котлярова — мастер спорта по горнолыжному спорту, к. м. с. по парусному спорту, председатель оргкомитета Всероссийского зимнего фестиваля активного отдыха "Жигулёвское море — 2016", руководитель проекта SNOWKITERUSSIA, многократный победитель чемпионатов России и мира по сноукайтингу.
Ее напарница, Мила Полякова — тоже профессиональная спортсменка, в прошлом обе девушки — участницы международных соревнований в дисциплине "Гонки на выживание". Целью экспедиции было пройти расстояние в тысячу километров и покорить Арктику на кайтах.
Затеять новую опасную, но захватывающую экспедицию девушки решили вместе. Готовились долго и тщательно.
По словам сибирячки Милы Поляковой, у них было два варианта маршрута.
"Мы предполагали, что могут возникнуть трудности, в том числе на побережье Карского моря может не оказаться с нега. И должны были предусмотреть вариант изменения машрута", — поясняет она.
В пути девушки преодолевали в день почти по сотне километров, прошли Обскую, Байдарацкую губу, Карское море и Полярный Урал. К спортсменкам были пристегнуты специальные сани с провиантом, вещами, оборудованием, палатками и спальными мешками. На двоих — почти 130 кило веса. Но главное испытание, как рассказали участницы экспедиции, — не тяжелые физические нагрузки, а первая ночь в тундре.
"У меня был панический ужас по поводу каждого шороха — что кто-то ходит вокруг палатки, лисы могут унести нашу еду, а собаки нас съедят", — делится впечатлениями Евгения Котлярова.
Впрочем, потревожить сон девушек никто не решился ни разу. Зато сами они неоднократно встречали животных — песцов, полярных волков, зайцев, оленей.
С большой земли за спортсменками наблюдала группа координаторов. Они следили за погодой, предупреждали об изменениях курса, информацию передавали по спутниковым телефонам.
"Везение нам сопутствовало во всем — в погоде, ветре, он был идеальный. Даже неприятности случались там, где были решаемы", — продолжает Евгения Котлярова.
Без происшествий такие дальние экспедиции обходятся редко. Под Воркутой у девушек сломались сани. Местный житель согласился починить их бесплатно, и спортсменки вновь отправились в путь. Однако погода все же внесла свои коррективы.
"Мы шли последние 30 километров по мху. Тундра нам сказала: "Все, хватит". И снег просто закончился. Нам пришлось завершить путешествие на отметке в 750 километров", — рассказала тольяттинская спортсменка.
Несмотря на то, что с первого раза желаемую дистанцию взять не удалось, девушки намерены в следующем году обязательно пройти полный маршрут.
Последние комментарии
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А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".