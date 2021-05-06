Тольяттинская спортсменка с напарницей из Сибири покорила Арктику на кайтах

Девять дней в пути, 750 пройденных километров, экстрим и происшествия – тольяттинская спортсменка Евгения Котлярова вместе с напарницей из Сибири покорила Заполярье и в интервью "Вести. Новосибирск" рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться.

Евгения Котлярова — мастер спорта по горнолыжному спорту, к. м. с. по парусному спорту, председатель оргкомитета Всероссийского зимнего фестиваля активного отдыха "Жигулёвское море — 2016", руководитель проекта SNOWKITERUSSIA, многократный победитель чемпионатов России и мира по сноукайтингу.

Ее напарница, Мила Полякова — тоже профессиональная спортсменка, в прошлом обе девушки — участницы международных соревнований в дисциплине "Гонки на выживание". Целью экспедиции было пройти расстояние в тысячу километров и покорить Арктику на кайтах.

Затеять новую опасную, но захватывающую экспедицию девушки решили вместе. Готовились долго и тщательно.

По словам сибирячки Милы Поляковой, у них было два варианта маршрута.

"Мы предполагали, что могут возникнуть трудности, в том числе на побережье Карского моря может не оказаться с нега. И должны были предусмотреть вариант изменения машрута", — поясняет она.

В пути девушки преодолевали в день почти по сотне километров, прошли Обскую, Байдарацкую губу, Карское море и Полярный Урал. К спортсменкам были пристегнуты специальные сани с провиантом, вещами, оборудованием, палатками и спальными мешками. На двоих — почти 130 кило веса. Но главное испытание, как рассказали участницы экспедиции, — не тяжелые физические нагрузки, а первая ночь в тундре.

"У меня был панический ужас по поводу каждого шороха — что кто-то ходит вокруг палатки, лисы могут унести нашу еду, а собаки нас съедят", — делится впечатлениями Евгения Котлярова.

Впрочем, потревожить сон девушек никто не решился ни разу. Зато сами они неоднократно встречали животных — песцов, полярных волков, зайцев, оленей.

С большой земли за спортсменками наблюдала группа координаторов. Они следили за погодой, предупреждали об изменениях курса, информацию передавали по спутниковым телефонам.

"Везение нам сопутствовало во всем — в погоде, ветре, он был идеальный. Даже неприятности случались там, где были решаемы", — продолжает Евгения Котлярова.

Без происшествий такие дальние экспедиции обходятся редко. Под Воркутой у девушек сломались сани. Местный житель согласился починить их бесплатно, и спортсменки вновь отправились в путь. Однако погода все же внесла свои коррективы.

"Мы шли последние 30 километров по мху. Тундра нам сказала: "Все, хватит". И снег просто закончился. Нам пришлось завершить путешествие на отметке в 750 километров", — рассказала тольяттинская спортсменка.

Несмотря на то, что с первого раза желаемую дистанцию взять не удалось, девушки намерены в следующем году обязательно пройти полный маршрут.