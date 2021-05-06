16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФАС уличила депстрой и "Финстрой" в антиконкурентном соглашении Самарские приставы задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске Тольяттинская спортсменка с напарницей из Сибири покорила Арктику на кайтах Две самарские команды КВН вышли в полуфинал лиги "Детский КВН - шоу талантов" Самарцы, прошедшие вакцинацию 6 мая, смогут получить в подарок билеты на матч "Крыльев Советов"

Общество

Самарские приставы задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Судебные приставы Самарской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и числившегося в федеральном розыске. Предполагаемый преступник был передан сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина находился под следствием, являясь подозреваемым в преступлении по статье "Мошенничество". Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемый снимал жилье в Саратовской области, но в марте 2021 года исчез и его объявили в федеральный розыск. 

Обнаружили же мужчину судебные приставы в Приволжском районе Самарской области. Во время несения службы в суде они обратили внимание на мужчину, находящегося на крыльце здания. Его попросили предъявить документы для проверки. В результате было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске. Судебные приставы сработали оперативно и задержал его. Задержанного передали сотрудникам полиции. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Андрей Куропаткин 29 апреля 2021 05:26 Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6