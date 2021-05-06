Самарские приставы задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске

Судебные приставы Самарской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и числившегося в федеральном розыске. Предполагаемый преступник был передан сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина находился под следствием, являясь подозреваемым в преступлении по статье "Мошенничество". Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемый снимал жилье в Саратовской области, но в марте 2021 года исчез и его объявили в федеральный розыск.

Обнаружили же мужчину судебные приставы в Приволжском районе Самарской области. Во время несения службы в суде они обратили внимание на мужчину, находящегося на крыльце здания. Его попросили предъявить документы для проверки. В результате было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске. Судебные приставы сработали оперативно и задержал его. Задержанного передали сотрудникам полиции.