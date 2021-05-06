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ЖКХ и благоустройство Общество

На строительство водовода в пос. Горелый Хутор выделили более 150 млн рублей

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарские коммунальные системы" объявило конкурс на поиск подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы по объекту "Водовод пос. Горелый Хутор" в Красноглинском районе Самары.

Начальная цена контракта составляет 150,4 млн рублей. Согласно техзаданию, здесь появятся две водопроводные линии диаметром 315 и 400 мм для обеспечения хозяйственно-противопожарных нужд поселка. Источником водоснабжения служит существующий городской водопровод диаметром 700 мм в первом квартале пос. Мехзавод по Московскому шоссе.

Разработкой проектной документации занималось ООО "Базис". Срок выполнения работ по основным этапам - не более 60 дней с даты заключения договора.

Напомним, в Самаре в рамках государственно-частного партнерства реализуется масштабная инвестиционная программа по водоснабжению "РКС-Самара". Она рассчитана до 2023 года и включает мероприятия на сумму 5,4 млрд рублей.

Кроме строительства водовода в пос. Горелый Хутор, в 2021 г. также планируется завершить строительство водовода и канализационных линий для застройки территории, выделяемой многодетным семьям в районе Орлова Оврага. О других мероприятиях инвестпрограммы - здесь

Гид потребителя

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