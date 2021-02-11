В Самаре реализуется масштабная инвестиционная программа по водоснабжению

В Самаре в рамках государственно-частного партнерства реализуется инвестиционная программа "РКС-Самара". Она рассчитана до 2023 года и включает мероприятия на сумму 5,4 млрд рублей.

В 2020 году предприятие вложило в модернизацию водоснабжения и водоотведения столицы региона более 1,2 млрд руб., в 2021 году планируется сумма в 1,3 млрд рублей.

Большинство проектов будут завершены в 2022-2023 годах. Один из самых масштабных - строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 до поселка Управленческий и сооружений на них, которые введут в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас продолжается прокладка труб и строительство насосной станции третьего подъема. В 2020 году выполнены проектные работы и около 20% от всего объема строительно-монтажных работ.

Продолжается реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на городских очистных канализационных сооружениях в рамках федеральной целевой программы "Оздоровление Волги". Это самые масштабные работы по модернизации системы водоотведения города Самары за последние 40 лет. В текущем году по этому проекту планируется построить здания механических решеток и песковых бункеров.

Среди проектов, которые будут завершены в 2021 году, - строительство водовода и канализационных линий для застройки территории, выделяемой многодетным семьям в районе Орлова Оврага, и строительство водовода в пос. Горелый Хутор.