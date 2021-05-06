В Сызрани у 88-летнего пенсионера похитили 400 тысяч рублей

Сызранские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Кража". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В феврале 2020 г. в сызранскую полицию обратился местный 88-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что у него похитили более 400 тыс. рублей, которые тот собирался потратить на ремонт.
По словам потерпевшего, в день пропажи он находился в отделении банка, где снял крупную сумму денег со своего счета, а затем пошел по продуктовым магазинам. По возвращению домой денег он не обнаружил и обратился за помощью в полицию.
В ходе следствия полицейские досконально восстановили весь маршрут потерпевшего в день инцидента. Были опрошены представители отделения банка, сотрудники торговых точек.
Вскоре удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 20-летняя жительница Октябрьска. Ее задержали.
По версии следствия подозреваемая "присмотрела" пожилого мужчину еще в торговом центре, проследовав за ним до дома, зашла в подъезд и, когда мужчина отвлекся, похитила папку с деньгами, после чего скрылась. Похищенные денежные средства предполагаемая злоумышленница потратился на собственные нужды — покупку одежды и косметики.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.