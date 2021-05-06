В Сызрани у 88-летнего пенсионера похитили 400 тысяч рублей

Сызранские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Кража". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В феврале 2020 г. в сызранскую полицию обратился местный 88-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что у него похитили более 400 тыс. рублей, которые тот собирался потратить на ремонт.

По словам потерпевшего, в день пропажи он находился в отделении банка, где снял крупную сумму денег со своего счета, а затем пошел по продуктовым магазинам. По возвращению домой денег он не обнаружил и обратился за помощью в полицию.

В ходе следствия полицейские досконально восстановили весь маршрут потерпевшего в день инцидента. Были опрошены представители отделения банка, сотрудники торговых точек.

Вскоре удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 20-летняя жительница Октябрьска. Ее задержали.

По версии следствия подозреваемая "присмотрела" пожилого мужчину еще в торговом центре, проследовав за ним до дома, зашла в подъезд и, когда мужчина отвлекся, похитила папку с деньгами, после чего скрылась. Похищенные денежные средства предполагаемая злоумышленница потратился на собственные нужды — покупку одежды и косметики.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.