По поручению Дмитрия Азарова ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов губернии получат дополнительные выплаты

По решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и некоторые другие категории граждан получат дополнительные выплаты, передает пресс-служба правительства Самарской области.

С такой инициативой ранее к главе региона обратилась депутаты и общественники. Большинство ветеранов выплаты уже получили.

"Пусть эти дополнительные выплаты, которых раньше не было в регионе, станут и знаком благодарности, и мерой поддержки наших ветеранов", — подчеркнул ранее Дмитрий Азаров. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, сохранение исторической памяти — важная часть стратегии лидерства главы региона.

31 мая ветеран Сергей Савельевич Лобачев отпразднует свой 95-летний юбилей. Он — участник Великой Отечественной войны. На войну его призвали в 1943 году. И сразу 18-летний пулеметчик попал в самое пекло Белорусского фронта. Затем командовал взводом. Награжден медалью "За отвагу". Как рассказывает Сергей Савельевич, сами фронтовики эту медаль называют наградой за солдатскую храбрость. Получил он ее за Варшаву.

"Тогда почти вся рота полегла, а я строчил, уже не помня себя. И вот оно, логово фашизма, Берлин, а мне всего 20 лет, мальчишка. Единственной моей мечтой было взять Берлин и остаться живым. Бои были нешуточные. Я получил контузию и почти год, уже дома, не разговаривал", — делится воспоминаниями ветеран.

Сейчас Сергей Савельевич живет один, дочь — в другом городе. Каждый день его навещает социальный работник, помогает по дому, с покупкой продуктов и всего необходимого. Признается, у него все есть, но всегда приятно получать подарки — к 9 мая от Губернатора он получил выплату 10 тысяч рублей.

Дополнительную выплату к празднику Великой Победы получила и Клавдия Федоровна Дунина — она тоже участник Великой Отечественной войны.

Клавдия Федоровна родилась в марте 1928 г. в Самарьино Калининской области, через несколько лет вместе с родителями переехала в сам Калинин. В 1943 году, прибавив себе 3 года, ушла на фронт. Тогда ей было 15 лет. После окончания курсов оказания первой помощи была направлена на 2-й Прибалтийский фронт санинструктором. Всю войну она выносила раненых с передовой. Закончила службу в августе 1945 года.

Награждена Медалью за отвагу, Медалью за победу над Германией, Орденом Отечественной войны II степени.

Вот уже больше 6 лет за Клавдией Федоровной тоже присматривает соцработник.

В знак почета и уважения для победителей сыграл военный оркестр войсковой части № 6622.

"От центрального военного округа, от всех разведчиков, от нашего соединения Варшавского и Берлинского, с большой радостью поздравляем Вас с наступающим праздником — Великим Днём Победы. На Вашем примере мы воспитываем современное поколение воинов-разведчиков и стойко стоим на страже рубежей нашего отечества. Спасибо за Победу, стойкости, и на всех парадах мы рады видеть Вас в нашем строю", — отметил заместитель командира 3-ей бригады специального назначения Центрального военного округа подполковник Андрей Новик.

Всего в Самарской области единовременную выплату к 9 мая получат более 15 000 жителей губернии: