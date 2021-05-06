Житель Ставропольского района попал под уголовное дело за продажу нелицензированного ПО

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Следственный отдел Жигулевска возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по статье "Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.