В Самарской области до 11 мая введен запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с 7 по 11 мая ввело ограничения на пребывание граждан в лесах. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

"В связи с повышением пожарной опасности установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 07.05.2021 по 11.05.2021 включительно. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63", — отмечается в сообщении минлесхоза.

Согласно ч. 3 ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.