В Самарской области до 11 мая введен запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с 7 по 11 мая ввело ограничения на пребывание граждан в лесах. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.
"В связи с повышением пожарной опасности установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 07.05.2021 по 11.05.2021 включительно. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63", — отмечается в сообщении минлесхоза.
Согласно ч. 3 ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".