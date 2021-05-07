В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами

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на трассе М-5 "Урал" тольяттинские сотрудники ДПС остановили автомобиль Daewoo для проверки водительских документов. Но удостоверение, которое предъявил человек за рулем, вызвало у инспекторов сомнения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.