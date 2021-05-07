Банк "Открытие" и "Группа ЛСР" предлагают ипотеку по ставке от 0,1% годовых

В рамках новой партнерской программы заемщики могут оформить ипотечный кредит по ставке 0,1% годовых на первые два года (с даты фактического предоставления кредита), далее процентная ставка составит 5,59% годовых (при условии страхования жизни и здоровья заемщика).
Первоначальный взнос по программе начинается от 15%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Льготные условия доступны всем заемщикам в рамках программы "Ипотека с господдержкой".
Предложение распространяется на ограниченный ассортимент квартир в Санкт-Петербурге. Приобрести квартиру на специальных условиях можно в офисах "Группы ЛСР" до 1 июля 2021 года.
"Госпрограмма льготной ипотеки остается самой популярной среди заемщиков. И мы рады, что совместно с ЛСР можем сделать условия по ней еще более привлекательными, — говорит Елена Осипова, старший бизнес-лидер трайба "Ипотека" банка "Открытие". — Особенно данное предложение будет интересно клиентам, которые сейчас арендуют жилье, а собственную квартиру выбирают в еще строящемся объекте. Платеж по ипотеке вырастет лишь через два года, когда дом будет сдан, и можно будет переехать в новое жилье. А клиентам, у которых уже есть свое жилье, будет проще накопить средства на ремонт новой квартиры или покупку мебели".
Банк "Открытие" входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков России.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.