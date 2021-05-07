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Общество

Песни победы: СберЗвук создал специальный плейлист к 9 мая 

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Не смеют крылья черные над Родиной летать: аудиосервис СберЗвук собрал специальный плейлист с песнями победы и историей их создания.

Как связаны аварские джигиты, белые бумажные журавлики-оригами из японской легенды и великое музыкальное произведение "Журавли"? Под какую песню солдаты отбывали на фронт в третий день войны и как у поэта Якова Галицкого родились слова легендарного "Синего платочка". Ответы на эти и многие другие вопросы, а также сами песни —  в плейлисте аудиосервиса СберЗвук к 9 мая. 

"В военное время песни сочинялись  за несколько часов, а иногда прямо в поездах по пути на фронт, вдохновением служили героические подвиги и лирические воспоминания о мирном времени. Музыка была источником надежды и генератором веры в победу. В этот день мы хотим вспомнить людей,  подаривших  стране главные песни, сила которых помогла выстоять и выжить миллионам людей в тылу и на фронте", —  сказала Олеся Волкова, руководитель редакции аудиосервиса СберЗвук.

В плейлист вошли музыкальные композиции "Катюша", "Десятый батальон", "Священная война", "Случайный вальс", "Давай закурим",  "Темная ночь",  "Соловьи",  "Смуглянка". Отдать дань памяти светлому празднику победы и послушать плейлист можно по ссылке. 

Аудиосервис СберЗвук вместе с "Эхо Москвы" поздравили россиян с праздником 9 мая специальным подкастом "От войны до войны, от "победы" до Победы". В нем заместитель главного редактора радиостанции Виталий Дымарский и историк Владимир Рыжков обсудили причины Второй мировой. 

Когда были заложены предпосылки глобального военного конфликта? Что послужило причиной и каким образом его пытались предотвратить? 9 мая в СберЗвуке вышел первый эпизод подкаста "До победы". В нем звучат голоса редактора популярного исторического журнала "Дилетант", журналиста Виталия Дымарского и историка, профессора Высшей школы экономики Владимира Рыжкова — ведущих популярной программы "Цена Победы", которая уже более 15 лет выходит в эфир радиостанции "Эхо Москвы".

Главной темой бесед стал период между двумя войнами — Первой мировой и Второй мировой, а также политические, военные и социальные условия, в которых вызревали ростки мирового конфликта. В первом выпуске ведущие рассказывают о Версальской мирной конференции 1919 года, которая претендовала на "комедию политических ошибок", пока не превратилась в кровавую трагедию. 

"Фактически не было двух мировых войн, была одна мировая война, с перерывом в двадцать лет, когда все воюющие стороны готовились к следующему ее этапу", — считает Виталий Дымарский. А по мнению Владимира Рыжкова, "западные державы в Версале переоценили свое право победителя, навязав Германии такие условия капитуляции, которые не могли не породить у нее чувство несправедливости и реванша".

Ведущие подкаста шаг за шагом проведут слушателей по военным дорогам истории, приведшим к Великой Победе в мае 1945 года.

"Люди и исторические события существуют, пока мы о них помним и говорим. Война — это время, которое затронуло каждую семью, и нам важно выразить благодарность всем защитникам Родины.  Для СберЗвука честь стать рупором памятного подкаста в этот светлый и одновременной горький торжественный праздник — День Победы", — сказал генеральный директор СберЗвука Михаил Ильичев.

Подкаст можно послушать по ссылке в аудиосервисе СберЗвук. 

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