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Общество

Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертный полк" продлен до 9 мая

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соцсетях и на ресурсе "Банк Памяти" продлен прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертный полк" до 12:00 9 мая, передает пресс-служба правительства Самарской области.

По многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе "Банк Памяти" до 12:00 9 мая.

Прием заявок на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" завершен сегодня в 10:00.

Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы 9 мая. К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 млн новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю Бессмертного полка.

Трансляция шествия Бессмертного полка онлайн пройдет 9 мая. Начало трансляции в 15:00 по местному времени во всех регионах страны.

Напомним, жители Самарского региона смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Трансляция пройдёт на экранах на площади Куйбышева и площади Славы г. Самары, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы.

Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно будет на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.

Организаторы акции информируют, что анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10–11 мая на сайте проекта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

До окончания регистрации — до 12 часов дня 9 мая — для прохождения авторизации на Банке Памяти по-прежнему можно использовать СберID, а также номер телефона: СберМобайл обеспечивает рассылку сообщений по всей России с кодом подтверждения. Согласно статистике, наиболее популярным способом авторизации стала смс-авторизация.

По любым вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20-1945-0.

 

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