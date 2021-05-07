Акция к 76-летию Великой Победы: "Победный десант" вышел в рейс по автобусному маршруту № 34

В преддверии Дня Великой Победы на улицы Самары 7 мая вышел в рейс "Победный десант" предприятия-перевозчика. Он работает по муниципальному автобусному маршруту № 34. В акции задействованы экипаж "машины боевой" – кондуктор и водитель, а также представители автотранспортной компании и общественники, которые создают пассажирам праздничную атмосферу.

Данная акция стала традиционной, она проводится профсоюзной организацией компании "Самара Авто Газ" при поддержке администрации города.

Всем пассажирам сегодня вручали Георгиевские ленты, цветы, а детям — еще и сладкие сувениры. Также в празднично украшенном автобусе звучали песни военных лет.

Подчеркнем, что в этом году в салоне впервые разместили фотографии участников Великой Отечественной войны — родственников сотрудников компании. Таким образом, предприятие поддержало Всероссийскую онлайн-акцию "Бессмертный полк".

"Наше предприятие впервые участвует в движении "Бессмертный полк". Кадровая служба собирала эти фотографии, информацию об участниках Великой Отечественной войны. Не у всех сотрудников сохранились старые снимки, но и немало тех, кто бережет их, — отметила представитель "Самара Авто Газ" Анна Замыцкая. — Мы гордимся героями, благодаря которым живем под мирным небом и в свободной стране. В ходе рейсов "Победный десант" непременно напоминает и об этом, особенно подрастающему поколению".

Вместе с тем, продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии. Проводятся профилактические беседы с пассажирами о том, что масочный режим продолжает действовать на территории Самары и области, и защищать себя в общественном транспорте маской необходимо от начала и до конца поездки.

Кроме того, для снижения риска распространения коронавирусной инфекции весь подвижной состав перед майскими праздниками прошел тщательную обработку, мойку и химчистку салона. Помимо этого, персонал вакцинируют. Прежде всего, прививочную кампанию организуют для водительского и кондукторского составов.

Организаторы акции отметили, что "Победный десант" курсирует по Самаре в третий раз. Специальный праздничный автобус будет ходить по маршруту до конца майских праздников.