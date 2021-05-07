Женская сборная из Самары выиграла серебро чемпионата России по баскетболу

В Хабаровске состоялся финал чемпионата России по баскетболу 3x3. В турнире принимали участие 12 сильнейших мужских и 8 женских команд, которые вышли в финал по итогам регулярного чемпионата.

Женская команда "Самара" (Виктория Трофимова, Анастасия Пиженко, Олеся Косякова и Людмила Сапова) взяла "серебро", уступив только команде COP-Peterburg (Санкт-Петербург) со счётом 11:15.

В этом году баскетбольный клуб "Самара" выиграл чемпионат российской Суперлиги среди мужских команд, серебро чемпионата женской Суперлиги, а теперь — серебро чемпионата России по баскетболу 3×3.

"Нынешний сезон получился для нашего баскетбольного клуба "Самара" успешным. Поздравляю наших ребят и девушек! Считаю, что это результат совместной работы Правительства региона и руководства клуба по развитию баскетбола в Самарской области. И, конечно, нельзя не отметить личное внимание и поддержку губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня у нас есть вертикаль развития баскетбола в области — от массового до профессионального. Задача — привлечение в спорт как можно больше детей, и чтобы в профессиональных клубах выступали местные воспитанники", - сообщила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.