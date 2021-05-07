16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женская сборная из Самары выиграла серебро чемпионата России по баскетболу Баскетболисты "Самары" стали победителями Суперлиги Финал баскетбольной Суперлиги пройдет в Самаре В Самарской области запустят ночную баскетбольную лигу Баскетболисты "Самары" обыграли "Уралмаш" - 91:70

Баскетбол Спорт

Женская сборная из Самары выиграла серебро чемпионата России по баскетболу

ХАБАРОВСК. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Хабаровске состоялся финал чемпионата России по баскетболу 3x3. В турнире принимали участие 12 сильнейших мужских и 8 женских команд, которые вышли в финал по итогам регулярного чемпионата.

Женская команда "Самара" (Виктория Трофимова, Анастасия Пиженко, Олеся Косякова и Людмила Сапова) взяла "серебро", уступив только команде COP-Peterburg (Санкт-Петербург) со счётом 11:15.

В этом году баскетбольный клуб "Самара" выиграл чемпионат российской Суперлиги среди мужских команд, серебро чемпионата женской Суперлиги, а теперь — серебро чемпионата России по баскетболу 3×3.

"Нынешний сезон получился для нашего баскетбольного клуба "Самара" успешным. Поздравляю наших ребят и девушек! Считаю, что это результат совместной работы Правительства региона и руководства клуба по развитию баскетбола в Самарской области. И, конечно, нельзя не отметить личное внимание и поддержку губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня у нас есть вертикаль развития баскетбола в области — от массового до профессионального. Задача — привлечение в спорт как можно больше детей, и чтобы в профессиональных клубах выступали местные воспитанники", - сообщила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6