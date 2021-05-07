В Самарской области объявлен 4 класс пожароопасности лесов

Посещать леса становится опасным занятием – в регионе объявлен 4 класс пожароопасности лесов, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По информации Приволжского УГМС до 11 мая местами по Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов (4-й класс).

Напомним, что при 4 классе пожароопасности действует запрет на посещение лесов, возрастает риск природных пожаров.

"Из оперативных данных следует, что за истекшие сутки на территории области лесных пожаров не произошло, однако с начала 2021 года их произошло уже 23 на общей площади более 78 Га, — отмечается в сообщении ГУ МЧС по Самарской области. — В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 29 пожаров на общей площади более 1 Га, наибольшее количество подобных пожаров произошло в Безенчукском районе, а по площади в Большечерниговском районе — 0,5 га".

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем, вероятность роста природных пожаров очень высока.