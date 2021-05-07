В Самарской области объявлен 4 класс пожароопасности лесов

Посещать леса становится опасным занятием – в регионе объявлен 4 класс пожароопасности лесов, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
По информации Приволжского УГМС до 11 мая местами по Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов (4-й класс).
Напомним, что при 4 классе пожароопасности действует запрет на посещение лесов, возрастает риск природных пожаров.
"Из оперативных данных следует, что за истекшие сутки на территории области лесных пожаров не произошло, однако с начала 2021 года их произошло уже 23 на общей площади более 78 Га, — отмечается в сообщении ГУ МЧС по Самарской области. — В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 29 пожаров на общей площади более 1 Га, наибольшее количество подобных пожаров произошло в Безенчукском районе, а по площади в Большечерниговском районе — 0,5 га".
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем, вероятность роста природных пожаров очень высока.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".