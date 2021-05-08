В Самаре пройдет автопробег, посвященный Дню Победы

Самарский блогер Руслан Ако (@ruslan_ako) организует автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из авто- и мотолюбителей двинется с парковки ТЦ "Русь" в 13:00 9 мая.

Организаторы автопробега дарят тематическую наклейку на стекло, флаги, георгиевские ленты. Пробег завершится возложением гвоздик к вечному огню на Площади Славы.

Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своем автомобиле или встретить участников акции в городе.

Контакт организатора мероприятия: +7(987)153-05-53 - Руслан Акопян.