Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев попал в сферу интересов "Краснодара"

"Краснодар" проявляет предметный интерес к форварду самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, сообщает "РБ Спорт".

Контракт с самарским клубом, который выкупил трансфер Сергеева за 17 млн руб. у "Торпедо" в начале этого сезона, истекает только через год — в июне 2022 года. Но, по данным издания, в нем есть опция выкупа за 34 млн рублей. Кроме того, потенциальному работодателю предстоит понести сопутствующие расходы — в данном случае, как говорят источники на футбольном рынке, они составляют около 2 млн евро.

Генеральный директор "Крыльев" Евгений Калакуцкий, комментируя информацию о возможном трансфере Сергеева заявил "Спорт-Экспрессу", что предложений от "Краснодара" не поступало. По его словам, клуб ведет переговоры с агентом футболиста Павлом Андреевым по поводу продления контракта, но всё станет известно по окончании сезона.

В 40 матчах нынешнего сезона ФНЛ Сергеев забил 39 мячей и стал рекордсменом турнира по голам.