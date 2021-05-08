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Футбол Спорт

"Крылья Советов" могут подписать полузащитника "Уфы"

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" интересуются полузащитником "Уфы" Артемом Голубевым, сообщает russian.rt.com. По данным издания, 22-летний футболист также может перейти в "Локомотив" и "Краснодар".

В этом сезоне опорный хавбек провел за "Уфу" 28 матчей и забил один мяч.

Футболист перешел в "Уфу" в прошлом году из "Краснодара", у которого осталось право приоритетного выкупа игрока.

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