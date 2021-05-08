"Крылья Советов" могут подписать полузащитника "Уфы"

"Крылья Советов" интересуются полузащитником "Уфы" Артемом Голубевым, сообщает russian.rt.com. По данным издания, 22-летний футболист также может перейти в "Локомотив" и "Краснодар".
В этом сезоне опорный хавбек провел за "Уфу" 28 матчей и забил один мяч.
Футболист перешел в "Уфу" в прошлом году из "Краснодара", у которого осталось право приоритетного выкупа игрока.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))