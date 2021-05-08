"Крылья Советов" могут подписать полузащитника "Уфы"

"Крылья Советов" интересуются полузащитником "Уфы" Артемом Голубевым, сообщает russian.rt.com. По данным издания, 22-летний футболист также может перейти в "Локомотив" и "Краснодар".

В этом сезоне опорный хавбек провел за "Уфу" 28 матчей и забил один мяч.

Футболист перешел в "Уфу" в прошлом году из "Краснодара", у которого осталось право приоритетного выкупа игрока.