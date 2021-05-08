Областная библиотека ко Дню Победы откроет уникальные фонды

Ко Дню Победы, по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны Самарская областная универсальная научная библиотека открывает свои фонды, чтобы познакомить читателей и интернет-посетителей сайта и групп в социальных сетях с уникальными коллекциями и проектами.

Так, будет доступна видеоэкскурсия по выставке "Пространство самарского времени. Том второй. Куйбышев промышленный". Ведущий библиотекарь краеведческого отдела Самарской областной научной библиотеки Андрей Елисеев рассказывает о разделе выставки, посвященном военному Куйбышеву. Будут представлены редкие издания и документы 40-х годов ХХ века. Андрей Елисеев остановился на уникальной коллекции "Издано в Куйбышеве. 1941–1945", куда вошли газеты, брошюры, книги и афиши.

Основой виртуальной аудиовыставки "Песни военных лет" стал оцифрованный виниловый диск, сохранивший характерное для советских пластинок звучание. Можно будет услышать голоса Клавдии Шульженко, Марка Бернеса, Георгия Абрамова, Владимира Нечаева, с успехом выступавших перед фронтовиками. Большинство записей несут в себе своего рода документальный, художественно-исторический смысл.

Голос великого литератора-фронтовика можно послушать на аудиовыставке "Константин Симонов. Дневник военных стихов. Читает автор" в рамках аудиоцикла СОУНБ "Голоса великих". В исполнении автора можно услышать стихи, которые Константин Михайлович записывал в свой дневник.

В еще одну аудиовыставку - "Дочери нашей Родины" - вошли архивные записи материалов Центрального государственного архива звукозаписей СССР — воспоминания женщин, прошедших страшные годы войны: поэтессы Юлии Друниной, которая была санинструктором; медицинской сестры-разведчицы Екатерины Илларионовны Деминой, с первого до последнего дня войны она служила в действующей армии; прославленного снайпера, героя Советского Союза Людмилы Павлюченко; командира полка летчиков гражданского воздушного флота Валентины Степановны Гризодубовой и других героических дочерей Отчизны.

Кроме того, начиная с 2014 г. проводится Библиоэкспедиция "Победный май". Это глобальный электронный альбом частных семейных историй об участниках Великой Отечественной войны нашей губернии, который создается с помощью библиотекарей региона по инициативе Самарской областной универсальной научной библиотеки при поддержке правительства Самарской области. В 2021 г. Библиоэкспедиция посещает промышленные предприятия, сотрудники которых пополняют материалами и живыми рассказами о своих героях губернский глобальный военный альбом. В эти майские дни можно ознакомиться с видеоисториями и подкастами "Победного мая".

Все материалы цифровых выставок можно посмотреть на сайте СОУНБ. Краеведческая видеоэкскурсия, видеоистории и подкасты по материалам Библиоэкспедиции "Победный май" размещены на страницах областной научной библиотеки в соцсетях: www.vk.com/sounb63/; www.facebook.com/sounb63/, а также на ютьюб-канале: https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJT7Q/playlists.



