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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Краснодар-2" - 6:0

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 мая, в последнем домашнем матче первенства ФНЛ "Крылья Советов" разгромили "Краснодар-2" - 6:0, сообщает сайт самарского клуба.

Фото: www.kc-camapa.ru

Матч начался с символического удара по мячу сыном Сергея Корниленко - самарской легенды, проводившей свой последний матч за "Крылья".

Счет в матче был открыт на 9-ой минуте встречи: после навеса Дмитрия Ефремова в штрафную краснодарец Олег Исаенко срезал мяч в свои ворота – 1:0. На 20 минуте за фол на Юрии Горшкове был назначен пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Антон Зиньковский, голкипер гостей Станислав Агкацев парировал. 

До перерыва самарцы смогли отличиться еще дважды. На 42 минуте Юрий Горшков, получив мяч от Владимира Полуяхтова, развернулся и красивым ударом отправил мяч в сетку – 2:0. А на 44 минуте Владислав Сарвели замкнул передачу Дмитрия Ефремова – 3:0.

На 65 минуте после удара Егора Голенкова мяч рикошетом от Даниила Корнющина влетел в сетку "Краснодара-2" – 4:0. На 80 минуте лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев довел свой счет до 40 голов, а счет в матче до 5:0.

На 83 минуте встречи в последний раз на поле в качестве игрока вышел Сергей Корниленко и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот гостей – 6:0.

Самарцы продлили беспроигрышную серию до 16 матчей (15 побед, 1 ничья, разница мячей 48:7). С учетом кубковых встреч – 19 матчей с разницей мячей 54:7.

Следующий матч для "Крыльев Советов" – финал Кубка России, в котором самарцы в Нижнем Новгороде встретятся с московским "Локомотивом". Игра состоится в среду, 12 мая, и начнется в 20:00 по московскому времени.

А заключительный матч первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой" 15 мая. Отметим, что самарский клуб уже обеспечил себе первое место в турнирной таблице.

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