В Самаре 9 мая организуют рейсы автобусов и трамваев для вывоза горожан после салюта

В воскресенье, 9 мая, в Самаре будет предоставлен дополнительный общественный транспорт для зрителей праздничного фейерверка, который начнется в 22:00 на IV очереди набережной Волги.
Как сообщает департамент транспорта администрации Самары, подвижной состав будет подан уже к 21:45: автобусы — на участок по Северо-Восточной магистрали от Софийского собора в направлении улицы Ново-Садовой; трамваи — на проспект Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Полевой.
Также скорректирован режим работы метро скорректирован: до 00:30 10 мая будут функционировать станции "Алабинская" и "Российская".
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".