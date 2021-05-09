В Самаре 9 мая организуют рейсы автобусов и трамваев для вывоза горожан после салюта

В воскресенье, 9 мая, в Самаре будет предоставлен дополнительный общественный транспорт для зрителей праздничного фейерверка, который начнется в 22:00 на IV очереди набережной Волги.

Как сообщает департамент транспорта администрации Самары, подвижной состав будет подан уже к 21:45: автобусы — на участок по Северо-Восточной магистрали от Софийского собора в направлении улицы Ново-Садовой; трамваи — на проспект Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Полевой.

Также скорректирован режим работы метро скорректирован: до 00:30 10 мая будут функционировать станции "Алабинская" и "Российская".