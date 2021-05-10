В МТЛ Арене пройдет трансляция финала кубка России по футболу "Крылья Советов" - "Локомотив"

В среду, 12 мая, неформальное молодежное общество "ЗаВолгу" приглашает всех на трансляцию финала кубка России по футболу "Крылья Советов" (г. Самара) — "Локомотив" (г. Москва).

Трансляция матча пройдет в МТЛ-Арене на огромном экране. В программу мероприятия также входит: фотозоны, конкурсы на символику сообщества и just dance.

Программа мероприятия 12 мая в МТЛ-Арене:

19:30 — 20:00 Сбор участников на мероприятие

20:00 — 20:10 Вступительные слова от ведущего

20:10 — 20:45 Концертная программа. Танцевальный флешмоб. (just dance)

20:45 — 21:00 Подключение и настройка трансляции.

21:00 — 21:45 Просмотр первого тайма матча

21:45 — 22:00 Перерыв/кофе-брейк/фотозона

22:00 — 22:45 Просмотр второго тайма

22:45 — 23:00 Торжественное закрытие. Совместное исполнение музыкальной композиции с залом.

Подать заявку на просмотр матча может любой желающий, чтобы стать участником просмотра матча необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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