В МТЛ Арене пройдет трансляция финала кубка России по футболу "Крылья Советов" - "Локомотив"

В среду, 12 мая, неформальное молодежное общество "ЗаВолгу" приглашает всех на трансляцию финала кубка России по футболу "Крылья Советов" (г. Самара) — "Локомотив" (г. Москва).
Трансляция матча пройдет в МТЛ-Арене на огромном экране. В программу мероприятия также входит: фотозоны, конкурсы на символику сообщества и just dance.
Программа мероприятия 12 мая в МТЛ-Арене:
19:30 — 20:00 Сбор участников на мероприятие
20:00 — 20:10 Вступительные слова от ведущего
20:10 — 20:45 Концертная программа. Танцевальный флешмоб. (just dance)
20:45 — 21:00 Подключение и настройка трансляции.
21:00 — 21:45 Просмотр первого тайма матча
21:45 — 22:00 Перерыв/кофе-брейк/фотозона
22:00 — 22:45 Просмотр второго тайма
22:45 — 23:00 Торжественное закрытие. Совместное исполнение музыкальной композиции с залом.
Подать заявку на просмотр матча может любой желающий, чтобы стать участником просмотра матча необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Соц Сети сообщества: Инстаграм, ВКонтакте.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))