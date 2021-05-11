Баржа с песком "наехала" на стенку шлюза Самарского РГСиС

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В воскресенье, 9 мая, при заходе в камеру шлюза Самарского РГСиС произошел навал судна с баржей с песком с последующим застреванием на плавучем пирсе водосброса.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура