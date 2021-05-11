Самарский пилот погиб при крушении самолета в Татарстане

Пилот из Самарской области и его пассажирка погибли 9 мая при падении легкомоторного самолета "Ермак" в Альметьевском районе Татарстана, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Известно, что самолет под управлением 56-летнего мужчины в 12:30 по московскому времени вылетел без разрешения на право полетов с посадочной площадки "Пойма" в направлении п. Калейкино. Спустя 10 минут самолет врезался носовой частью в землю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, выясняются все обстоятельства происшествия, на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота. Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц", - сообщают в ведомстве.