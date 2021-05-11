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ПСБ расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов

11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ расширил возможности цифровой платформы "ПСБ Инвестиции" для частных инвесторов. Теперь клиенты могут участвовать в первичных размещениях облигаций, проводить сделки на срочном рынке и валютные операции на Московской бирже на сумму от 1 евро или доллара США.

Новые опции позволят участвовать в торговле фьючерсными контрактами, покупать облигации в процессе их размещения, а также конвертировать по выгодному курсу любую комфортную сумму.

Функционал доступен как пользователям мобильного приложения "ПСБ Инвестиции", так и клиентам, предпочитающим web-версию платформы.

"Сегодня рынок частных инвестиций переживает настоящий бум, в том числе благодаря развитию цифровых сервисов, которые значительно повышают доступность финансовых рынков для массовых инвесторов. Мы постоянно совершенствуем нашу инвестиционную платформу, чтобы клиенты могли использовать весь спектр возможностей как для приобретения продукта, так и в части сервисного обслуживания", — отметил руководитель дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

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