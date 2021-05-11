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Театр Культура

В театре оперы и балета покажут оперу "Севильский цирюльник"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 мая, в 18:30, в самарском театре оперы и балета покажут оперу Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

"Севильский цирюльник" — не оригинальное название оперы, хотя она основана на одноименной пьесе Бомарше. Сначала опера называлась "Альмавива, или Тщетная предосторожность" (Almaviva, ossia lʼinutile precauzione). Россини дал произведению такое название потому, что опера "Севильский цирюльник, или Бесполезная предосторожность" была написана ранее Джованни Паизиелло и уже стала давно популярна. Кроме Паизиелло к тому времени на сюжет "Севильского цирюльника" оперы написали Л. Бенда (1782), И. Шульц (1786), Н. Изуар (1797) и другие.

Россини в 1816 г. обязался написать для театра Аржентино в Риме к карнавалу новую оперу. Однако цензура запрещала все либретто, которые были предложены композитором. Оставалось совсем мало времени до карнавала, и тогда было решено использовать разрешенную цензурой тему. Россини обратился к Паизиелло за разрешением, тот согласился, не сомневаясь в провале оперы молодого композитора. Новое либретто написал Ч. Стербини. Сочинение и инструментовка заняли 13 дней.

Премьера состоялась в Риме 20 февраля 1816 года. Представление прошло неудачно, поскольку было фактически сорвано поклонниками Паизиелло. Второе и следующий исполнения оперы, состоявшиеся на той же неделе, прошли гораздо успешнее, но первоначальный провал был причиной медленного старта популярности произведения.

Увертюра, с которой опера исполняется сегодня, не является оригинальной. Изначальная увертюра была неким попурри из популярных испанских мелодий. Ее партитура пропала вскоре после первого исполнения. Тогда Россини вытащил из своего сундука какую-то старую увертюру, которую он написал семью годами ранее для забытой теперь оперы "Странный случай" (LʼEquivoco stravagante). Она уже сослужила ему службу, когда он должен был сократить увертюры к двум другим операм — "Аврелиан и Пальмира" и "Елизавета, королева Английская".

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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