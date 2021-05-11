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ВТБ предлагает бизнесу выбрать оптимальный курс покупки и продажи валюты

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ реализовал новый сервис, который позволяет клиентам среднего и малого бизнеса выставлять заявки на покупку и продажу валюты по желаемому курсу.

Решение помогает предпринимателям получить наиболее выгодные условия конвертации и снизить риски, возникающие при колебаниях курсов валют.

Для того чтобы осуществить покупку или продажу валюты по выгодному курсу, клиенту нужно разместить в специальном разделе интернет-банка ВТБ Бизнес Онлайн отложенную заявку (ордер), указав в ней сумму сделки, желаемый курс и срок действия ордера, который может составлять до 30 дней. Система круглосуточно отслеживает курсы на валютном рынке и автоматически исполняет заявку при достижении условий, соответствующих заявленным параметрам.

"Колебания валютного курса в условиях волатильности рынка могут потенциально стать как источником дохода для бизнеса, так и дополнительного риска, которому подвержены все компании-участники ВЭД. ВТБ стратегически важно нивелировать все возможные финансовые риски своих клиентов, поэтому новый сервис банка позволяет им совершать сделки по наиболее выгодному курсу и не отслеживать постоянно вручную динамику котировок валют. В результате предприниматели могут сосредоточиться на других важных вопросах развития своего бизнеса", — прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Размещение ордера возможно при подключении сервиса покупки и продажи валюты "Конверсия Онлайн" в интернет-банке ВТБ Бизнес Онлайн.

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