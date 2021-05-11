Владелицу магазина из Самарской области обвиняют в даче взятки полицейскому

В Кинеле Самарской области завершено расследование уголовного дела местной жительницы, которую обвиняют в даче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 12 февраля 2021 г. владелица продуктового магазина передала 15 тыс. руб. полицейскому, чтобы тот не составлял на продавца протокол о продаже спиртного несовершеннолетнему. Правоохранитель отказался от денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.