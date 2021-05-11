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Преступления Происшествия

Владелицу магазина из Самарской области обвиняют в даче взятки полицейскому

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле Самарской области завершено расследование уголовного дела местной жительницы, которую обвиняют в даче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 12 февраля 2021 г. владелица продуктового магазина передала 15 тыс. руб. полицейскому, чтобы тот не составлял на продавца протокол о продаже спиртного несовершеннолетнему. Правоохранитель отказался от денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Гид потребителя

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Мальчику 13 лет!

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

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когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!

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