Игорь Комаров: "Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности"

Во вторник, 11 мая, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл в Казань в связи с трагедией, произошедшей в школе № 175.

Полпред встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой глава региона доложил о мерах, принятых для обеспечения безопасности учебных заведений, а также рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе: 1 млн семьям погибших, 400 тыс. руб. людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. руб. — получившим ранения легкой степени.

"Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности", — отметил Игорь Комаров. Полпред подчеркнул готовность регионов округа оказать всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии.

Игорь Комаров вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко, прибывшими в Республику по поручению главы государства, посетили пострадавших, находящихся в больнице. Игорь Комаров пожелал детям скорейшего выздоровления.

Главный врач больницы доложил, что лечебное учреждение Казани обеспечено всем необходимым, в том числе достаточными запасами компонентов крови, лучшие врачи страны консультируют казанских специалистов. Кроме того, в Казань был напракравцовлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием.

В детской республиканской клинической больнице Игорь Комаров принял участие в совещании под руководством Михаила Мурашко, где обсуждались меры, предпринимаемые по помощи пострадавшим и семьям погибших.

Полпред провел совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Совещание началось с минуты молчания.

Напомним, утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. Есть погибшие (7 детей и 2 взрослых) и раненые. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.