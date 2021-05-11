Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество в научно-технологической сфере

Во вторник, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки встретился с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских. На встрече главы регионов обсудили сотрудничество в научно-технологической сфере между Самарской и Ульяновской областями.

Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) "Инженерия будущего", который по итогам рассмотрения заявки прошлого года стал лучшим в стране и претендует на статус мирового уровня.

Напомним, региональный научно-образовательный центр был создан в 2019 году по инициативе губернатора Самарской области. Это предложение губернатора о создании межрегионального НОЦ поддержала и Ульяновская область.

"Те направления, которые НОЦ определил для себя как генеральные, являются в том числе отраслями специализации для Ульяновской и Самарской областей, — подчеркнул губернатор Самарской области. — Уверен, что сотрудничество, которое сегодня выстраивается между нашими университетами, предприятиями, даст новый импульс развития науке, технологиям, образованию и промышленности".

На встрече обсудили также заключение соглашения между корпорациями развития Самарской и Ульяновской областей. Дмитрий Азаров отметил, что в этом направлении также открывается большое поле для совместной работы.

"Мы знаем, как активно ведется сегодня работа по привлечению инвестиций в Ульяновской области, и видим здесь возможную синергию, которая будет и объединять наши регионы, и служить повышению уровня благосостояния жителей как Самарской, так и Ульяновской областей", — выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Напомним, проект Межрегиональной корпорации развития был также инициирован губернатором Самарской области. Договоренности были достигнуты между главами субъектов РФ во время форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив.