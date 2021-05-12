В Самаре на пр. Карла Маркса на месяц ограничено движение транспорта

В Самаре с утра 12 мая в связи с проведением строительно-монтажных работ по переустройству системы водоотведения на пр. Карла Маркса ограничено движение транспорта.
Речь идет об участке от ул. Академика Солдатова до въезда на АЗС по адресу Московское шоссе, 11.
Движение будет восстановлено к 17:00 11 июня.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".