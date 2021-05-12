В субботу, 15 мая, Самарский театр оперы и балета присоединяется к акции "Ночь музеев-2021" (12+).
На малой сцене с 21:00 до полуночи желающие смогут увидеть выставку театральных костюмов. В 21:00 экскурсовод компании "Арт-экскурсии" Александра Шайдрова прочитает лекцию "Театр и город: история, сцена, смыслы", а в 22:15 расскажет о неизвестном куйбышевском автографе Дмитрия Шостаковича.
В 21:30 и 22:45 зрителей приглашают на концерт El Gran Astor к 100-летию Астора Пьяццоллы. В концерте примут участие победители Международного конкурса исполнителей музыки Астора Пьяццоллы Libertango, лауреаты губернской премии "Самарская театральная муза" - ансамбль "Астория".
Завершится акция в 23:30 - искусствовед Дарья Волкова прочитает лекцию о футуристической опере "Победа над солнцем".
Вход свободный.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!