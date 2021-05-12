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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета присоединяется к акции "Ночь музеев"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 мая, Самарский театр оперы и балета присоединяется к акции "Ночь музеев-2021" (12+).

Фото: САТОБ

На малой сцене с 21:00 до полуночи желающие смогут увидеть выставку театральных костюмов. В 21:00 экскурсовод компании "Арт-экскурсии" Александра Шайдрова прочитает лекцию "Театр и город: история, сцена, смыслы", а в 22:15 расскажет о неизвестном куйбышевском автографе Дмитрия Шостаковича.

В 21:30 и 22:45 зрителей приглашают на концерт El Gran Astor к 100-летию Астора Пьяццоллы. В концерте примут участие победители Международного конкурса исполнителей музыки Астора Пьяццоллы Libertango, лауреаты губернской премии "Самарская театральная муза" - ансамбль "Астория".

Завершится акция в 23:30 - искусствовед Дарья Волкова прочитает лекцию о футуристической опере "Победа над солнцем".

Вход свободный.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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