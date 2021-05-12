В субботу, 15 мая, Самарский театр оперы и балета присоединяется к акции "Ночь музеев-2021" (12+).

На малой сцене с 21:00 до полуночи желающие смогут увидеть выставку театральных костюмов. В 21:00 экскурсовод компании "Арт-экскурсии" Александра Шайдрова прочитает лекцию "Театр и город: история, сцена, смыслы", а в 22:15 расскажет о неизвестном куйбышевском автографе Дмитрия Шостаковича.

В 21:30 и 22:45 зрителей приглашают на концерт El Gran Astor к 100-летию Астора Пьяццоллы. В концерте примут участие победители Международного конкурса исполнителей музыки Астора Пьяццоллы Libertango, лауреаты губернской премии "Самарская театральная муза" - ансамбль "Астория".

Завершится акция в 23:30 - искусствовед Дарья Волкова прочитает лекцию о футуристической опере "Победа над солнцем".

Вход свободный.