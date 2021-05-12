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РГС Банк и Geely запустили кредитную программу по ставке от 3,4%

12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РГС Банк и компания Geely продолжили стратегическое сотрудничество в рамках федеральной программы кредитования розничных клиентов. Теперь клиенты банка могут получить специальные условия на покупку новых автомобилей марки Geely в рамках субсидирования ставки производителем.

Оформить кредит по ставке от 3,4% годовых можно в любом офисе кредитной организации или дилерском центре партнерской сети.

В рамках федеральной программы заем выдается в рублях, на срок от двух до шести лет и на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей. Ставка по кредиту зависит от суммы первоначально взноса, срока кредита и условий страхования, по которым возможен дисконт до 4,4%.

Кредит на автомобиль можно оформить без первоначального взноса. Залог ТС обязателен.

По продукту также предусмотрена возможность оформления кредита с остаточным платежом сроком на три года, с первоначальным взносом от 20% и под 7,5% годовых, при заключении полиса добровольного личного страхования. Такой подход позволяет снизить сумму ежемесячных платежей по сравнению с классическими кредитами на покупку автомобиля и погасить остаточный платеж в последнюю дату.

Также в РГС Банке запущена эксклюзивная специальная программа на модель Geely Coolray 1.5Т LP Comfort, по которой покупка в кредит возможна без первоначального взноса, на срок до семи лет, на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей, по ставке от 7,5%.

Сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа и всего по двум документам. При этом дополнительным преимуществом для клиентов банка станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

"РГС Банк уже сотрудничает с Geely в рамках программы финансирования дилерских центров компании. Кроме этого, уже более 90% сети дилерских центров компании являются нашими партнёрами по розничному бизнесу. Теперь мы продолжаем развитие нашего партнерства в рамках федеральной программы кредитования частных клиентов, войдя в пятерку банков-участников, - отметила директор по развитию продаж и сети РГС Банка Ольга Габеева. - Сегодня машины китайских брендов стабильно набирают популярность у российских водителей, в связи с чем мы разработали промопрограммы и по этому, популярному у наших клиентов, направлению".

"Забота о клиентах - главный принцип ведения бизнеса Geely, поэтому мы постоянно совершенствуем не только свою продукцию, но и предоставляемые услуги, вместе с тем повышая интерес и лояльность к бренду. Сотрудничество с РГС Банком в рамках федеральной программы кредитования частных лиц открывает потребителям новые возможности. Мы рады, что в этом партнерстве можем предложить клиентам выгодные условия для приобретения наших автомобилей, набирающих все большую популярность на российском рынке", - подчеркнул директор по продажам Geely Motors Алексей Марков.

Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит или потребительский кредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера или у частного лица, автокредит с остаточным платежом, а также серию специальных программ с конкретными дилерами и автопроизводителями. Покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, - от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме того, РГС Банк предлагает автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны клиентам на любом этапе владения авто и в рамках day-to-day активности.

Гид потребителя

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